Ulm (ots) - Die Unbekannten waren bereits zwischen Donnerstag, 23.00 Uhr und Freitag, 04.20 Uhr in der Ritter-Heinrich-Straße aktiv. In einer Firma hebelten sie ein Fenster auf. So kamen sie in das Gebäude. Sie durchwühlten die Büros. Die Täter fanden einen kleinen Tresor. Den nahmen sie. Mit ihrer Beute begaben sie sich anschließend zur Firma nebenan. Um auf das Gelände zukommen schneiden die Unbekannten den Zaun auf. Auf dem Firmengelände steht ein Bürocontainer. An dem Container brachen die Täter die Tür auf. Der Innenraum wurde von den Tätern als Unterschlupf genutzt, um den mitgebrachten Tresor zu knacken. Im Tresor fanden sie einen Schlüssel. Mit dem sind die Unbekannten wieder zurück in die erste Firma. Sie stellten fest, dass der Schlüssel zu einem weiteren Tresor gehört. Sie öffneten mit dem Schlüssel das Behältnis. Im Inneren fahnden sie eine verschlossene Kasse mit Bargeld. Die machten sie zu ihrer Beute und flüchteten damit.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Aktuell werden die vorhandenen Spuren am Tatort ausgewertet. Die Beamten gehen von mehreren Tätern aus. Sie hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden deshalb gebeten, sich beim Polizeirevier Laupheim (Tel: 07392/96300) zu melden.

