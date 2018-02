Ulm (ots) - Der Inhaber kam am Sonntag zur Polizei, weil Unbekannte in seine Firma in der Stuttgarter Stuttgarter Straße eingebrochen haben. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Deshalb wissen die Beamten, dass die Einbrecher bereits Donnerstagnacht zuschlugen. Um sich vor einem Einbruch zu schützen, hatten Mitarbeiter einen Gabelstapler vor dem Eingang abgestellt. Die Einbrecher schlossen ihn kurz und fuhren zur Seite. Dann brachen sie das Eingangstor auf. In dem Firmengebäude suchten sie nach ihrer Beute. Sie fanden alte Schuhe und einen Hubwagen. Diese Sachen nahmen die Täter auf ihrer Flucht mit. Die Polizei in Ebersbach (07161/93810) sucht nun die Einbrecher.

Wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen im Land. Interessierte können sich auch am Donnerstag, den 1. März 2018, in der Zeit von 15 Uhr bis 19.30 Uhr, auf dem Ulmer Münsterplatz informieren. Dort steht das Informationsfahrzeug des Landeskriminalamts.

