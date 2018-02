Ulm (ots) - Gegen 16.30 Uhr fuhr der Renault von Faurndau nach Jebenhausen. In einer Rechtskurve kam ihm ein Unbekannter entgegen. Das Auto fuhr nicht weit genug rechts und streifte den Scenic. Der Unfallverursacher stoppte nicht sondern fuhr weiter in Richtung Faurndau. Er hatte einen Sachschaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro hinterlassen. Der Renaultfahrer vermutet, dass der Unfallverursacher mit einem grauen VW Touran unterwegs war. Die Polizei in Göppingen (07161/632360) hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Hinsehen statt wegschauen lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Viele Straftaten können nur mit Hilfe der Bevölkerung aufgeklärt werden. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

