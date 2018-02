Ulm (ots) - Kurz vor 18 Uhr kam die 20-Jährige zur Polizei, weil sie Streit mit ihrem Vermieter hatte. Der hätte ein Messer nach ihr geworfen. Außerdem stand im Raum, dass der 54-Jährige eine Schusswaffe besitzt. Mit Unterstützung des Sondereinsatzkommandos durchsuchten die Uhinger und Göppinger Polizisten die Wohnung in der Goethestraße. Sie fanden nicht nur mehrere Messer. Auch Haschisch fiel den Beamten in die Hände. Die Schusswaffe fanden die Beamten nicht. Rettungskräfte brachten den Mann in ein psychiatrisches Krankenhaus. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

