POL-UL: (Geisl) Kuchen - Ein Auffahren auf haltende Fahrzeuge auf der B10 fordert vier verletzte Verkehrsteilnehmer und einen hohen Sachschaden

Ulm (ots) - Am Samstagnachmittag um 14.55 Uhr ereignete sich auf der B 10 ein Auffahrunfall mit insgesamt vier Fahrzeugen. Eine Mercedesfahrerin fuhr die B 10 von Geislingen in Richtung Gingen/Fils. Auf Höhe von Kuchen wollte die 33jährige Fahrzeuglenkerin nach links in den dortigen Parkplatz einbiegen. Aufgrund Gegenverkehrs musste sie anhalten. Zwei nachfolgende Autos hielten ebenfalls an. Eine 28jährige Seat Fahrerin fuhr infolge Unachtsamkeit auf die stehenden Fahrzeuge auf, welche in sich aufgeschoben wurden. Durch die Kollision wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt. Drei weitere Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt und eine 46jährige Beifahrerin wurde schwerverletzt. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum verbracht. Der Gesamtsachschaden beträgt ca. 16000 Euro. Bis zur Bergung aller Fahrzeuge kam es zu Verkehrsbehinderungen.

