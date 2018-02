Ulm (ots) - Augenscheinlich zu betrunken, um sein Fahrzeug auf der Straße zu wenden, war ein 35jähriger Mann am Samstag kurz vor Mitternacht Am Bleicher Haag in Ulm. Einem Zeugen war die Situation aufgefallen. Der parkte den Peugeot des Alkoholisierten dann neben der Fahrbahn und verständigte die Polizei. Bis zu deren Eintreffen hatte sich der Mann aus dem Staub gemacht. Die herbeigerufene Streife des Polizeireviers Ulm-West konnte ihn dennoch an seiner Halteranschrift ausfindig machen. Erst nachdem durch die Feuerwehr auf richterliche Anordnung dessen Wohnungstüre geöffnet hatte, war es möglich, ihn zu befragen. Dabei bestätigte sich der Verdacht dass der Peugeot Fahrer betrunken ist. Da der Mann einen Alkholtest verweigerte, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0354647)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell