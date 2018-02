Ulm (ots) - Der erste Verkehrsunfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr. Dabei war eine 23jährige Frau mit ihrem Audi auf eisglatter Fahrbahn ins Schleudern geraten und mit dem Citroen einer entgegenkommenden 55jährigen Frau zusammengestoßen. Bei dem Verkehrsunfall wurden die Unfallverursacherin, ihre 47jährige Mitfahrerin und auch die Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeuges verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von ca. 20000 Euro. Kurze Zeit später krachte es an gleicher Stelle gleich nochmal. Gegen 19.15 Uhr kam ein 21jähriger Mann mit seinem Ford in einer Schneeverwehung ins Schleudern und rutschte in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem VW eines 65jährigen Mannes zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 7000 Euro. Der Dritte Verkehrsunfall an der Stelle ereignete sich am Sonntag kurz nach Mitternacht. Dabei war eine 19jährige Frau auf der eisglatten Straße mit ihrem Citroen von der Fahrbahn abgekommen und mit der Leitplanke kollidiert. Der Verkehrsunfall verlief relativ glimpflich. Weder an der Leitplanke noch an ihrem Auto entstand großer Sachschaden.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0353268, 0355897, 0354659)

