POL-UL: (UL) Ulm - Falscher Polizeibeamter erbeutet Schmuck und Bargeld

Ulm (ots) - Mit einer bekannten Masche täuschten bislang unbekannte Täter eine 82jährige Frau am Samstagabend in der Ulmer Innenstadt. Zunächst war sie von einem Mann angerufen worden, der vorgab von der Polizei zu sein. In dem Telefonat warnte sie der falsche Polizeibeamte vor einem bevorstehenden Einbruch. Sie sollte zu ihrem eigenen Schutz ihre Wertsachen in einer Tasche verpacken und einem Abholer übergeben. Der kam dann kurze Zeit später vorbei. Die Frau übergab diesem ihren wertvollen Schmuck und mehrere hundert Euro Bargeld. Der bislang unbekannte Täter entfernte sich mit den Wertsachen in Richtung Innenstadt. Erst danach meldete sich die Frau bei der Ulmer Polizei. Dort war von dem bevorstehenden Einbruch nichts bekannt. Auch die geschilderten Ermittlungsmethoden widersprechen denen der "richtigen" Polizei. Die Frau war wohl Betrügern aufgesessen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, dass sie niemals zur Übergabe von Wertsachen auffordern wird. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0354253)

