Ulm (ots) - Massiv angegangen wurde eine 35jährige Frau am frühen Samstagmorgen in einer Gaststätte in der Ulmer Oststadt. Ein 22jähriger Mann hatte auf der Tanzfläche die Frau zunächst umarmt und sie dann heftig begrabscht. Trotzdem sich die die Frau gegen die Zudringlichkeiten wehrte, lies er nicht von ihr ab. Erst ein zufällig in der Gaststätte anwesender Polizeibeamter konnte den Mann abdrängen. Er war auf die Situation aufmerksam geworden. Der betrunkene Täter wurde einer herbeigerufenen Streife des Polizeireviers Ulm-Mitte übergeben. Gegen ihn wird nun wegen sexueller Nötigung ermittelt. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0355397)

