POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Betrunkener schlägt auf Taxi ein

Ulm (ots) - Ein Taxifahrer erkannte einen Fußgänger, der an der Straße von Steinheim Richtung Heidenheim unterwegs war und fragte bei ihm nach, ob er mitgenommen werden wolle. Offensichtlich verstand das der 25-Jährige falsch, wurde beleidigend und schlug auf das Taxi ein, bevor er weiterging. Bei Eintreffen der hinzugezogenen Polizeistreife schlug er ein weiteres Mal auf das Auto ein, es entstand ein Schaden von ca. 700EUR. Der 25-Jährige ließ sich nicht beruhigen, wurde schließlich auf die Polizeiwache mitgenommen und hier mit richterlicher Anordnung in Gewahrsam genommen. Er wird nun wegen Sachbeschädigung zur Anzeige gebracht. Bei ihm erhoben die Beamten eine Sicherheitsleistung, da er in Deutschland keinen Wohnsitz hat.

++++++++++++++++++++++++351051

Polizeiführer vom Dienst/Fö

Tel.: 0731/188-1111

ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell