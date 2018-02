POL-UL: (UL) Ulm - Gegenverkehr nicht beachtet

Ulm (ots) - Aus Unachtsamkeit beim Linksabbiegen kam es am Freitagabend gegen 20:25 Uhr auf dem Berliner Ring, Ecke Heilmeyersteige zu einem Unfall, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden. Eine 25-jährige Seat-Fahrerin ordnete sich hinter einem Linienbus auf der Linksabbiegespur ein und wollte die Kreuzung hinter dem Bus überqueren. Dabei übersah sie jedoch den Kia eines 24-Jährigen. Beide Fahrer wurden beim dem Zusammenstoß leicht verletzt und mussten ärztliche Behandlung in einer Klinik in Anspruch nehmen. An beiden Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10.000EUR.

