Ulm (ots) - Wegen Schneeglätte kam am Freitagnachmittag kurz vor 14.30 Uhr auf der Bundesstraße 28 bei Suppingen ein Sattelzug von der Straße ab und blieb im Straßengraben stecken. Dabei hatte sich der Hänger quergestellt und die Bundesstraße komplett dicht gemacht. In beide Richtungen ging über weit mehr als drei Stunden nichts mehr, bis der LKW von einer Fachfirma geborgen wird. Es gab keine Verletzte und auch der Schaden dürfte sich in Grenzen halten. Die Höhe des Schadens kann abschließend jedoch erst nach der Bergung festgestellt werden. Von der Straßenmeisterei ist eine örtliche Umleitung eingerichtet. Der überregionale Verkehr wird über den Verkehrswarndienst informiert, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Trotzdem kommt es zu wesentlichen Verkehrsbehinderungen in beide Richtungen. Derzeit ist die Bergung noch im Gange. Wie lange sie noch andauert, ist momentan nicht absehbar. Nach der Bergung muss die Straße noch von Erdreich und Schnee gereinigt werden.

