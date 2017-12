Ulm (ots) - Ein seltsamer Fall beschäftigt aktuell die Polizei in Uhingen. Dort hat in den Nachtstunden des Heiligen Abends ein noch unbekannter Autoaufbrecher zugeschlagen. In der Kirchstraße suchte sich der oder die Täter(in) einen abgestellten Transporter eines Paktetzustellers aus und schlug ein Seitenfenster ein. Aus dem Fahrgastraum wurden diverse Papiere des Unternehmens und die Zulassungsbescheinigung entwendet. Die vorgenannten Unterlagen konnten unweit des Tatorts in einer Altpapiertonne aufgefunden werden. Die Tat dürft sich in der Zeit zwischen 22 und 23.30 Uhr ereignet haben. Zur Ermittlung des Täters bittet das Polizeirevier in Uhingen, Tel. 07161-93810.

