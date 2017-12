Ulm (ots) - Auf rund 4.000 Euro summieren sich die Sachschäden an fünf Autos, die bislang noch unbekannte Täter in Riedlingen angerichtet haben. Die Autos waren allesamt im Bereich der Zwiefaltener Straße geparkt. Der oder die Täter schlugen Seitenscheiben ein und durchsuchten anschließend den Fahrgastraum nach Wertsachen. In zwei Fällen wurde zudem versucht, die Pkw kurz zu schließen und zu entwenden. Anhand der Angaben der Fahrzeugeigentümer konnten die Tatzeiten auf den Heiligabend, ca. 08:00 Uhr, bis zum ersten Weihnachtsfeiertag, ca. 09:00 Uhr, eingegrenzt werden. Das Polizeirevier in Riedlingen nimmt unter Tel.-Nr. 073719380 Zeugenhinweise entgegen.

++++ Polizeipräsidium Ulm, Polizeiführer vom Dienst (U. Häckel) - 2427757 Email: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell