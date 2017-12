POL-UL: (UL) Räuber überfällt Kneipe - Bei einem Überfall auf eine Ulmer Kneipe erbeutet ein Täter am frühen Dienstagmorgen Bargeld.

Ulm (ots) - Am zweiten Weihnachtsfeiertag wurde eine Ulmer Kneipe in der Keltergasse überfallen. Der Täter kam kurz nach drei Uhr morgens in die Gaststätte. Er bedrohte die Kellnerin mit einem Messer und forderte Geld. Die junge Frau händigte dem noch unbekannten Täter Bargeld aus. Der Räuber flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Heigeleshof / Innenstadt. Die Überfallene konnte den Täter wie folgt beschreiben: Der Mann war ca. 170 bis 175 cm groß, von normaler Statur. Er trug dunkle Kleidung, einen Kapuzenpulli und einen grauen Schal.

Die Polizei in Ulm nimmt unter Tel.-Nr. 0731 1880 Zeugenhinweise entgegen.

