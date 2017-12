Ulm (ots) - Gegen 16.15 Uhr wartete eine Autofahrerin am Zebrastreifen in der Dürnauer Straße. Das sah eine VW-Fahrerin zu spät. Die 40-Jährige fuhr auf den Daimler auf. Dessen Fahrzeuglenkerin verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten die 41-Jährige in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschleppunternehmen bargen sie. Den Gesamtsachschaden an den Autos schätzt die Polizei auf ungefähr 2.500 Euro.

++++2428462

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Auf Facebook (https://www.facebook.com/PolizeipraesidiumUlm/) und Twitter (https://twitter.com/PolizeiUL).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell