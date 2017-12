Ulm (ots) - Kurz vor 17 Uhr rückten die Einsatzkräfte in den Breitenweg aus. Dort brannte es in einer Küche. Die Feuerwehrmänner aus Ulm und Einsingen löschten die Flammen schnell. Zu heißes Öl hatte das Feuer verursacht. Der Bewohner verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten den 42-Jährigen in ein Krankenahus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 25.000 Euro. Das Haus bleibt weiterhin bewohnbar.

