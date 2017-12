Ulm (ots) - Kurz vor 10 Uhr war der Mann in der Neuen Unlinger Straße. Er hatte an der Kasse der Tankstelle Zigaretten bestellt. Die Verkäuferin legte die Ware auf den Tresen und warete auf das Geld des Käufers. Der nahm sich die Zigaretten und lief ohne zu bezahlen aus dem Verkaufsraum. Ein aufmerksamer Zeuge ist auf das Geschehen aufmerksam geworden. Er rannte dem Dieb hinterher, machte ihn dingfest und brachte ihn zurück in die Tankstelle. Dann rief er die Polizei. Bis die kam, randalierte der der 18-Jährige in dem Verkaufsraum. Die Beamten nahmen den Mann mit zur Dienststelle. Dort machte er einen Atemalkoholtest. Es stellte sich heraus, dass er zuviel Alkohol getrunken hatte. Bis er wieder nüchtern war, blieb er in polizeilicher Obhut. Auf den 18-jährigen kommen jetzt mehrere Strafanzeigen zu.

