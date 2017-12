Ulm (ots) - Zwischen 4 und 7.30 Uhr war der Einbrecher in der Hauptstraße. Er nahm einen Gullideckel, warf die Eingangstür an einem Geschäft ein und ging in das Haus. Dort suchte der Unbekannte seine Beute. Er fand eine Kasse und nahm sie bei seiner Flucht mit. Seine Spuren hat der Täter am Tatort zurückgelassen. Spezialisten der Polizei haben sie gesichert. Sie geben den Ermittlern vom Polizeirevier Geislingen (07331/93270) erste Hinweise auf den Täter.

Geschäfte, Büros, Praxen und andere Gewerberäume sind nach polizeilichen Erfahrungen häufig Ziele von Einbrechern. Die Polizei warnt davor, über Nacht oder freie Tage Geld in Geschäftsräumen zurückzulassen. Darauf haben es Einbrecher abgesehen. Speziell für Gewerbetreibende gibt die Broschüre "Schlechte Geschäfte für Einbrecher" Tipps und Verhaltenshinweise. Die Broschüre ist bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen und auf der Internetseite www.polizei-beratung.de erhältlich.

