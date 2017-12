Ulm (ots) - Am Sonntagmittag, gegen 15.45 Uhr, wurden zwei Kinder in der Leipzigstraße von einem Radfahrer eingeholt. Er wechselte vor ihnen die Straßenseite und entblößte sich mit Blick zu den Kindern. Während er an sich manipulierte versteckten sich die Kinder und riefen die Polizei. Die Fahndung mit mehreren Streifen erbrachte bisher kein Ergebnis. Der Radfahrer wird als 40-50 Jahre alt, bekleidet mit schwarzer Radkleidung und Radhelm beschrieben. Er fuhr ein neongrünes Fahrrad, vermutlich Rennrad.

