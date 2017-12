Ulm (ots) - An Heiligabend wurde in der Zeit von 22 Uhr bis 23.30 Uhr ein in der Kirchstraße geparkter Lieferwagen aufgebrochen. Der bisher unbekannte Dieb hat dazu mit einem Stein die Scheibe der Beifahrertür eingeworfen. Schriftstücke aus dem Fahrzeug konnten 50 Meter entfernt in einer Papiertonne gefunden werden. Bisher fehlt lediglich noch ein Ausweis. Das Polizeirevier Uhingen bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Dieb machen können, sich unter Tel. 07161/93810 zu melden..

