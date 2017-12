Ulm (ots) - An Heiligabend, gegen 17.30 Uhr, fuhr ein 66-Jähriger in Aufhausen in Richtung Nellingen. In der Egerländerstraße übersah er einen entgegen der Fahrtrichtung geparkten VW. Beide wurden durch den Zusammenstoß vorne rechts stark beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Skoda des Verursachers entstand ein Totalschaden in Höhe von 8.000EUR, am VW ebenfalls ein Totalschaden in Höhe von 15.000EUR.

