Ulm (ots) - Am Sonntagmorgen, kurz nach 11 Uhr, fuhr ein 22-Jähriger aus Richtung Oggenhausen kommen auf der L1083 nach Giengen. Am Steuer seines BMW war er kurz eingenickt und auf die Gegenfahrbahn geraten. Durch den Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Renault wurde dessen 54-jähriger Fahrer leicht verletzt. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000EUR, am Renault in Höhe von 8.000EUR. Da der Unfallfahrer leicht alkoholisiert war wurde eine Blutprobe erhoben und sein Führerschein beschlagnahmt.

