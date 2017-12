Ulm (ots) - Der Feuerwehrleitstelle wurde an Heiligabend um 23.18 Uhr der Brand eines Hochhauses gemeldet. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst rückten sofort aus. Vor Ort konnte weder ein Feuer entdeckt noch Rauchgeruch wahrgenommen werden. Aufgrund des Hochnebels und der Beleuchtung in den Wohnungen konnte aber durchaus der Eindruck eines Brandes entstehen, so dass der Anrufer richtig gehandelt hatte. Die Feuerwehr Ehingen war mit 40 Mann und neun Fahrzeugen im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen vor Ort.

+++++++++++++++++++++++++++

Polizeiführer vom Dienst (WE) 2426770 Tel. 0731/188-1111, E-Mail:ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell