Ulm (ots) - Am Montagmorgen, gegen 01.30 Uhr, wurde in einem Shop in einem Einkaufszentrum Alarm ausgelöst. Die Ulmer Polizei umstellte mit Unterstützung aus Neu-Ulm das Center. Beim Verlassen des Gebäudes über eine Feuerleiter wurde der 39-Jährige festgenommen. Da er bereits entsprechende Vortaten auf dem Konto hatte und in Deutschland keinen Wohnsitz hat, wurde durch den Staatsanwalt ein Haftbefehl beantragt.

