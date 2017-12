Ulm (ots) - Ein 19-Jähriger war an Heiligabend Gast in einer Bar in der Oststadt. Mit zunehmender Alkoholisierung wurde er anderen Gästen gegenüber ausfällig. Deshalb wurde er der Bar verwiesen. Sichtlich erzürnt darüber pöbelte er nun vor dem Gebäude Passanten an. Die Entladung seiner Wut gipfelte in der Beschädigung eines Autos. Da er für den Schaden an der Tür nicht einstehen wollte, versuchte er wegzurennen. Zwei Männer verfolgten ihn und konnten ihn festnehmen. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen Sachbeschädigung.

