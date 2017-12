Ulm (ots) - In den Tagen vom 18.12.2017 bis 22.12.2017 erhielten in Ertingen, Langenenslingen und Zwiefalten mehrere Haushalte Post einer angeblichen Anwaltskanzlei. Darin verpackt steckten jeweils exakt gleich lautende Abmahnungsschreiben wegen Urheberrechtsverletzungen. Den Empfängern wurde vorgeworfen, illegal auf eine Streamingplattform zugegriffen zu haben. Dieser Vorwurf entbehrte in allen Fällen jeglicher Grundlage. Der geforderte Geldbetrag war mit 891,31 Euro jedes Mal derselbe. Die Empfänger taten das einzig richtige und erstatteten Anzeige beim Polizeirevier Riedlingen. Dort werden die weiteren Ermittlungen geführt. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang zu Misstrauen und Vorsicht. Die Erstattung einer Anzeige ist bei jeder Polizeidienststelle möglich. Weitere Reaktionen auf diese Schreiben sollten unterbleiben.

+++++++++++++++++++ (2422027+2422125+2420917+2421642+2422156) Polizeiführer vom Dienst/Bo, Telefon 0731 188 1111; E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell