POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Pkw hebt ab - Schwer verletzt hat sich ein 60-Jähriger, als er mit seinem Pkw von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte.

Ulm (ots) - Am Samstagabend, gegen 18:55 Uhr, befuhr der 60-Jährige die Bundesstraße 312, von Erlenmoos kommend in Richtung Edenbachen. Ca. 300 Meter vor Ortsbeginn Edenbachen kam der BMW Fahrer auf gerader Strecke aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach ca. 70 Metern prallte er neben der Fahrbahn auf einen Baumstumpf. Hierdurch verlor der X5 des Mannes den Bodenkontakt und schanzte ca. 20 Meter durch die Luft. Nach dem Aufprall auf die Wiese schleuderte der BMW weiter und prallte weitere 20 Meter entfernt gegen einen Baum. Dort kam das Auto auf der linken Seite zum Liegen. Der 60-jährige Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Er musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Er kam in eine Klinik. Am BMW entstand Totalschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Das Verkehrskommissariat Laupheim nahm die Unfallermittlungen auf.

