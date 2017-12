POL-UL: (BC) Langenenslingen - Zwei Schwerverletzte nach Unfall - Ein 18-Jähriger und seine 17-jährige Mitfahrerin verletzten sich bei einem Unfall schwer.

Ulm (ots) - Am Samstagabend, gegen 21:45 Uhr, fuhr der 18-Jährige auf der Landesstraße 415 von Billafingen kommend in Richtung Langenenslingen. Auf dem Beifahrersitz saß seine 17 Jahre alte Mitfahrerin. Auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Fahranfänger kurz vor Langenenslingen in einer langgezogenen, abfallenden Rechtskurve zunächst auf die Gegenfahrbahn und anschließend ins Schleudern. Dadurch kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit mehreren Bäumen. Durch den Aufprall wurde die 17-Jährige so im Fahrzeugwrack eingeklemmt, dass sie von der Feuerwehr befreit werden musste. Sowohl der junge Mann, als auch seine Mitfahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr bestand nicht. Am Auto des Unfallfahrers entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Das Verkehrskommissariat Laupheim nahm die Unfallermittlungen auf. Die Landesstraße 415 war für die Unfallaufnahme bis 24:00 Uhr gesperrt.

