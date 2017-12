POL-UL: (BC) Bad Buchau - Mehrere Autos aufgebrochen - Gleich drei Autos wurden im Laufe des Samstages in Bad Buchau aufgebrochen.

Ulm (ots) - Ein unbekannter Täter brach am Samstag in der Zeit von ca. 11:00 Uhr bis 23:30 Uhr auf dem Parkplatz Kurpark in Bad Buchau drei Autos auf. An den Fahrzeugen wurden die Scheiben eingeschlagen. Der Täter erbeutete eine Briefmappe mit diversen Karten. Außerdem gelangte er an ein Navigationsgerät der Marke Blaupunkt. In einem Fall ging der Täter leer aus. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Riedlingen nahm die Ermittlungen auf. Die Beamten sicherten Spuren. Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich des Kurparkes verdächtigte Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07371/9380 zu melden.

