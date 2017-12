POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Räuberischer Diebstahl - Nach einem räuberischen Diebstahl sucht die Polizei nach den beiden Diebinnen.

Ulm (ots) - Am Samstagabend, gegen 19:30 Uhr, stahlen zwei Diebinnen in einem Schuhgeschäft in der Riedstraße ein Paar Damenschuhe. Als sie das Geschäft verließen schlug die Alarmanlage an. Die 32-jährige Filialleiterin des Geschäfts rannte den beiden Frauen hinterher und bekam eine zu fassen. Diese schlug nach ihr, woraufhin sie die Frauen davon rennen ließ. Im Schuhgeschäft fanden Mitarbeiter anschließend den Karton zu den gestohlenen Schuhen. Dabei handelte es sich um schwarze Pumps der Größe 38. Das Polizeirevier Giengen sucht nach den beiden Täterinnen. Die Beschreibung wurde wie folgt abgegeben: Bei beiden Frauen handelte es sich um Südländerinnen, ca. 18 Jahre alt, ca. 1,65 m groß und schlank. 1. Täterin: Sie trug eine graue Jacke und ein helles Kopftuch. 2. Täterin: Sie trug einen ockerfarbenen Parka mit Fellkragen an der Kapuze. Außerdem trug sie eine dunkelblaue, zerrissene Jeans, mit Glitzer an den Rissen. Zudem trug sie graue Sneaker mit weißer Sohle der Marke Victory. Sie sprach mit ausländischem Akzent. Hinweise zu den Täterinnen werden vom Polizeirevier Giengen unter der Telefonnummer 07322/96530 entgegen genommen.

