POL-UL: (GP) Göppingen - Widerstand gegen Polizeibeamte - Widerstand hat ein 18-Jähriger während der Kontrolle durch Polizeibeamte geleistet.

Ulm (ots) - Am Samstagabend, gegen 20:30 Uhr, wurde dem Polizeirevier Göppingen eine randalierende Personengruppe im Bereich der Oberen Gartenstraße gemeldet. Autos seien beschädigt worden. Als die Beamten kurz darauf ankamen, flüchtete die Personengruppe. Einer der Randalierer versteckte sich in einem Hinterhof. Er wurde von den Beamten entdeckt und einer Kontrolle unterzogen. Gegenüber den Polizisten gebärdete sich der 18-Jährige sofort aggressiv und unverschämt. Seinen Ausweis händigte er nur widerwillig aus. Als ihm das Telefonieren während der Kontrolle untersagt wurde, ignorierte er dies. Deshalb sollte ihm das Handy weg genommen werden. Dabei schlug der junge Mann den Arm des Polizisten weg und versuchte, die Kontrollstelle zu verlassen. Davon wurde er von den Beamten abgehalten, was jedoch nur unter Zwang möglich war, da er sich gegen die Maßnahmen weiterhin wehrte. Bei ihm wurde später über 1,5 Promille Alkohol festgestellt. Im Anschluss an die Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Er muss sich nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

