Ulm (ots) - Das Polizeirevier Geislingen an der Steige sucht nach Zeugen eines Diebstahls. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Gingen an der Fils, in der Lessingstraße aus einem Hinterhof ein Kaninchen aus seinem Stall gestohlen. Das Schutzgitter wurde dabei eingedrückt. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat und Hinweise zum Verbleib des grauen Kaninchens machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07331/93270 zu melden.

