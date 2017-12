POL-UL: (GP) Göppingen - Beleidigungen statt Weihnachtsgrüße - Zu Kopf gestiegen ist der Weihnachtsstress einem 68-Jährigen, der einen 50-Jährigen erheblich beleidigte.

Ulm (ots) - Am Samstagmittag, gegen 13:10 Uhr, wartete der 68-Jährige, wie viele andere, auf einem Tankstellengelände in Göppingen an der Einfahrt einer Waschstraße. Ein 50-jähriger Kunde der Waschstraße war gerade dabei, sein Auto einer manuellen Handwäsche zu unterziehen, um den groben Dreck vor dem Einfahren in die Waschstraße zu entfernen. Dies dauerte dem Älteren der beiden jedoch zu lange. Es entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen den Männern, in dessen Verlauf der 68-Jährige jede gute Kinderstube vergaß. Er belegte sein jüngeres Gegenüber mit Ausdrücken. Dadurch kam er zwar nicht schneller voran. Allerdings sieht er nun einem Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung entgegen.

