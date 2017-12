POL-UL: (UL) Rottenacker - Einbrecher scheitert - An der stabilen Bauweise eines Vereinsheimes scheiterte ein Einbrecher.

Ulm (ots) - In der Zeit von Mittwochabend, 18:00 Uhr, bis Samstagvormittag, 10:30 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter, in ein Vereinsheim in Rottenacker einzubrechen. Dabei scheiterte er an der stabilen Bauweise der Eingangstüre sowie eines Fensters. Zwar ging der Dieb leer aus. Einen Sachschaden von etwa 2000 Euro verursachte er dennoch. Den muss der Verein tragen.

