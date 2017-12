POL-UL: (UL) Ulm - Unfallflucht am Ehinger Tor - Nach einem Unfall am Ehinger Tor in Ulm sucht die Polizei den flüchtigen Unfallverursacher.

Ulm (ots) - Bereits am 22.12.2017, um 12:50 Uhr, ereignete sich der Unfall auf der viel befahrenen Kreuzung in Ulm. Ein 21-jähriger Polo Fahrer stand an der Ampel am Ehinger Tor. Er hatte sich ordnungsgemäß auf der Fahrspur eingeordnet, von der aus man geradeaus in die Wagnerstraße, aber auch links in Richtung B 311 fahren darf. Als die Ampel auf Grün schaltete fuhr der junge Mann in Richtung B 311 los. Links neben ihm fuhr ein roter Kleinwagen. Dieser fuhr, obwohl von dessen Fahrspur aus nicht erlaubt, geradeaus weiter in Richtung Wagnerstraße. Dabei kam es zum Zusammenstoß, nach welchem der rote Kleinwagen seine Fahrt in Richtung Wagnerstraße einfach fortsetzte. Das Polizeirevier Ulm-West sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Fahrer oder zur Fahrerin des roten Kleinwagens machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0731/188-3812 entgegen genommen.

