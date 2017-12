POL-UL: (UL) Ulm - Rentner verletzt Fußgänger beim Ausparken

Ulm (ots) - Auf dem Parkplatz eines Discounters in Ulm-Wiblingen wollte ein 82-Jähriger am Freitag gegen 11.50 Uhr rückwärts ausparken. Dabei übersah er eine Fußgängerin, die hinter dem Fahrzeug vorbei lief. Als er gegen die 51-Jährige stieß, fuhr er sofort wieder vorwärts. Allerdings etwas zu rasant. Er kollidierte deshalb mit einem Laternenmast und einem Hinweisschild vor der Parklücke. Die Fußgängerin erlitt leichte Verletzungen. An dem Golf und den Schildern entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.300 Euro. Da das Auto nicht mehr fahrbereit war, musste es abgeschleppt werden.

