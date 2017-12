POL-UL: (BC) Achstetten - Unbekannter beschädigt parkendes Auto

Ulm (ots) - Vermutlich als er ein- oder ausparken wollte, stieß ein Autofahrer in der Nacht zum Samstag zwischen 22.00 und 3.30 Uhr gegen einen Audi A3. Dieser hatte in der Straße Am Stutter Weg in Achstetten geparkt. Doch anstatt sich seiner Verantwortung als Unfallverursacher zu stellen, flüchtete der Unbekannte. Er hinterließ einen Schaden in Höhe von 1.000 Euro. Die Polizei sicherte Lackspuren und fahndet nun nach dem Flüchtigen.

