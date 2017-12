POL-UL: (UL) Ulm - 49-Jähriger verursacht Unfall beim Rückwärtsfahren

Ulm (ots) - Am Samstag, gegen 2.30 Uhr, wollte ein 49-jähriger Audifahrer in Ulm-Unterweiler von der Straße Zum Brühl rückwärts in die Altheimer Straße einfahren. Dabei übersah er eine 21-Jährige, die gerade mit ihrem Polo in die Straße einbog. Bei dem Zusammenstoß entstand an den beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro. Da der Unfallverursacher Alkohol getrunken hatte, musste er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Zudem erwartet ihn für seinen Fehler beim Rückwärtsfahren eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Hinweis der Polizei: Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen.

+++++++++++++++2419693 Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell