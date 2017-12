Ulm (ots) - Glimpflich verlief der Fluchtversuch eines 52 Jahre alten Autofahrers. Er versuchte am Samstagmorgen gegen 00.45 Uhr sich einer Polizeikontrolle zu entziehen und missachtete deshalb in der Ortsmitte von Bad Boll die Anhaltesignale eines Streifenwagens. Der Fahrer beschleunigte bis auf 60 km/h bei erlaubten 30 km/h. Dabei streifte er in der Bahnhofsallee eine Treppe, weshalb sein Auto zum Stehen kam. Der 52-Jährige setzte seine Fahrt jedoch fort, bevor die Beamten sein Fahrzeug erreichten. An der Einmündung Bahnhofsallee in die Hauptstraße verlor der Mann wieder die Gewalt über sein Auto, weshalb er über einen einbetonierten Granitobelisken fuhr und schließlich in das Schaufenster einer Bank krachte. Zum Glück waren keine Passanten oder andere Fahrzeuge unterwegs, so dass bei dem Fluchtversuch niemand verletzt wurde. Allerdings entstand beträchtlicher Sachschaden in Höhe von ca. 23.000 Euro. Das THW Geislingen sicherte die Scheibe. Die Polizeibeamten ordneten beim deutlich betrunkenen Fahrer eine Blutentnahme an und beschlagnahmten seinen Führerschein. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

