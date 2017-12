Ulm (ots) - Vermutlich eine Plastikbierkiste zündeten am Freitagabend gegen 22.30 Uhr zwei Jugendliche an. Dadurch wurde die Fassade der Schlossgalerie im Bereich des Zugangs zum Treppenhaus durch Ruß in Mitleidenschaft gezogen. Zum Glück wurden drei Frauen auf das Geschehen aufmerksam, weshalb die beiden Täter in Richtung Lidlparkplatz flüchteten. Ein von den Frauen alarmierter Feuerwehrmann löschte die Flammen, so dass sich der Schaden mit ca. 200 Euro in Grenzen hält.

