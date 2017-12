Ulm (ots) - Zeugen bemerkten am Freitagabend gegen 22.30 Uhr, dass ein Lkw, der auf dem Gelände einer ehemaligen Holzhandlung im Rorgensteig brannte. Sie verständigten in einem nahegelegenen Wohnhaus den Fahrer des Fahrzeugs und die Feuerwehr. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand der Lkw, an dem ein Schild zum Schneeräumen montiert war, lichterloh in Flammen. Der Fahrer gab an, dass ihm am Abend auffiel, dass offensichtlich etwas mit der Elektrik nicht stimmte, denn es brannte ein Rücklicht, obwohl die Zündung und das Licht ausgeschaltet war. Nachdem er an der Verkabelung gerüttelt hatte, ging das Licht schließlich aus. Er vermutet deshalb, dass es auf Grund eines Kurzschlusses oder eines Kabelbruchs zu dem Brand kam, der das Fahrzeug fast komplett zerstörte.

