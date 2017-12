Ulm (ots) - Vorbildlich verhielt sich ein Autofahrer, dem am Freitagnachmittag gegen 16.15 Uhr ein offensichtlich betrunkener Pkw-Lenker auffiel. Der Zeuge fuhr auf der Landstraße von Bad Waldsee kommend in Richtung Bad Schussenried hinter einem Opel Corsa, der in Schlangenlinien unterwegs war, weshalb er die Polizei verständigte. Als der Corsa in Bad Schussenried auf den Parkplatz eines Discounters fuhr, parkte der Zeuge den Pkw ein, so dass der Fahrer nicht mehr wegfahren konnte. Während der Fahrer des Corsa zum Einkaufen ging, trafen die Beamten des Polizeireviers Riedlingen auf dem Parkplatz ein. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich schnell heraus, dass der 25 Jahre alte Corsa-Fahrer deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Als die Beamten deswegen eine Blutentnahme anordneten, wurde der Beschuldigte zunehmend aggressiv und beleidigte die Polizisten. Da er sich nicht mehr beruhigte, ordnete ein Richter die Ingewahrsamnahme des Mannes bis Samstagmorgen an. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Beleidigung.

+++++++++++++++2417729 Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell