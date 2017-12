Ulm (ots) - Intensiver Marihuanageruch schlug einer Streife des Polizeireviers Heidenheim entgegen, als sie am Freitagabend gegen 21.45 Uhr in der Innenstadt einen Pkw kontrollierten. Der 57-jährige Beifahrer räumte ein, einen Joint geraucht zu haben und übergab den Beamten zudem eine Tasche, in der sich ca. 100 Gramm Marihuana befanden. Der Mann willigte in eine Wohnungsdurchsuchung ein, wobei die Polizeibeamten mehrere hundert Gramm Marihuana auffanden und beschlagnahmten. Der 57-Jährige erklärte, dass er die Betäubungsmittel selbst anbaute, weil er es aus medizinischen Gründen benötige. Einen ärztlichen Nachweis konnte er allerdings nicht vorweisen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

