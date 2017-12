Ulm (ots) - Ein Ladendetektiv hatte gegen 18.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt beobachtet, wie vier Männer Lebensmittel, Lautsprecher und Kleidungsstücke in ihre Tasche steckten. Er rief die Polizei. Die fuhr zu dem Tatort in der Erwin-Retnschler-Straße. Nachdem jeder Dieb an der Kasse eine Dose Bier bezahlt hatte, klickten die Handschellen. Die Beamten nahmen die vier aus Moldawien stammenden Männer fest und durchsuchten sie. Das Diebesgut fanden die Polizisten in Jackentaschen oder unter dem getragenen Pullover. Sie stellten es sicher. Die Männer brachten sie zur Polizei. Dort wurden die 17-41-Jährigen erkennungsdienstlich behandelt. Anschließend kamen sie wieder auf freien Fuß. Die Polizei hat nun umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen eingeleitet. Dabei interessiert die Beamten außerdem, ob durch die Bande noch weitere Straftaten begangen wurden. Der Einkaufsmarkt verhängte gegen die Diebe ein lebenslanges Hausverbot.

