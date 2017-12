Ulm (ots) - Ein Elfjähriger war kurz nach 16 Uhr zu Fuß in der Bregenzer Straße in Wiblingen unterwegs. Ihm kam der weiße VW Golf entgegen. Der streifte den Jungen und verletzte ihn am Fuß. Der Junge stürzte. Der Autofahrer kümmerte sich nicht darum. Er fuhr einfach weg. Die Polizei sucht jetzt nach dem Autofahrer. Wie der Junge weiter schilderte, waren an dem weißen VW die Scheiben dunkel getönt. Auf der Heckscheibe des Golf sei ihm ein Mickey-Maus-Aufkleber aufgefallen. Die Ulmer Polizei ermittelt wegen der Unfallflucht. Wer Hinweise auf das Auto oder den Fahrer geben kann oder den Unfall beobachtet, den bittet die Polizei, sich unter der Telefon-Nr. 0731/1880 zu melden.

