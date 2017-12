Ulm (ots) - Wie die Bewohner eines Hauses in der Donauriedener Fuchshalde später der Polizei berichteten, waren die Unbekannten wohl gegen 3 Uhr am Werk. Denn zu dieser Zeit wachten sie auf und schauten im Haus nach dem Rechten. Zu dieser Zeit müssen die Einbrecher geflüchtet sein. Die Polizei geht zurzeit davon aus, dass es sich um zwei Täter handelte. Die hatten offenbar versucht, die Terrassentüre am Haus aufzubrechen. Die Türen war aber stabil genug, um die Einbrecher aufzuhalten. Zumindest so lange, bis jemand auf die Tat aufmerksam wurde. Die Polizei ermittelt jetzt und fragt:

- Wer hat am frühen Donnerstag gegen 3 Uhr in der Fuchshalde in Donaurieden oder in der Nähe verdächtige Personen gesehen? - Wem sind dort fremde Fahrzeuge aufgefallen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizei in Erbach unter der Telefon-Nr. 07305/933950.

Vorbeugung: Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der Einbrüche. Das zeige, dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Erbach und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++++++++ 2407849

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell