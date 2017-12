Ulm (ots) - Kurz nach 8 Uhr stand ein 28-Jähriger mit seinem Toyota an einer Ampel in der Eberhardstraße. Als die Ampel grün zeigte, wollte er nach links in die Lorcher Straße abbiegen. Beim Abbiegen übersah er einen 52-jährigen Fußgänger, der am Fußgängerüberweg die Straße querte. Bei dem Unfall wurde der Fußgänger schwer verletzt. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten und brachte ihn in eine Klinik. Das Verkehrskommissariat Mühlhausen (Rufnummer: 07335/96260) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 13.30 Uhr fuhr ein 60-Jähriger mit seinem BMW auf der Kellereistraße. Am Straßenrand bemerkte er ein geparktes Auto, an dem eine Frau etwas verlud. Um nicht zu dicht daran vorbeizufahren, wich der 60-Jährige auf den Gehweg aus. Dabei erfasste er einen 11-Jährigen. Der 11-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten und brachte ihn in eine Klinik.

Gegen 16.50 Uhr überquerte ein 61-jähriger Fußgänger an einer Fußgängerampel die Hohenstaufenstraße in Richtung Stadtmitte. Ein 35-Jähriger überquerte mit seinem Toyota die Poststraße in Richtung Hohenstaufenstraße. Der 35-Jährige machte eine Vollbremsung, konnte einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger jedoch nicht mehr verhindern. Zeugen gaben an, dass der 61-Jährige bei Rot den Fußgängerüberweg querte. Bei dem Unfall wurde der 61-Jährige schwer verletzt. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten und brachte ihn in eine Klinik. Das Verkehrskommissariat Mühlhausen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Sascha Kerner, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

+++++ 2409471 / 2411100 / 2407375 / 2413240

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell