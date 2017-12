POL-UL: (HDH) Heidenheim - Leicht verletzt nach Auffahrunfall /Rettungskräfte brachten am Donnerstag eine Autofahrerin in ein Krankenhaus.

Ulm (ots) - Gegen 21.15 Uhr war der Renault in der Schnaitheimer Straße in Richtung Schnaitheim unterwegs. Aus einer Grundstückausfahrt bog ein Audi vor dem Twingo in die Schnaitheimer Straße ein. Das sah die 23-Jährige zu spät. Sie fuhr auf den Pkw auf. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Ihr Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppunternehmen barg es. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 8.000 Euro. Die Feuerwehr war ebenfalls an der Unfallstelle. Sie reinigte die Fahrbahn von Öl.

