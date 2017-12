Ulm (ots) - Gegen 20.10 Uhr war ein 20-Jähriger mit seinem Auto auf der Heininger Straße in Richtung Heiningen unterwegs. Als er in den Kreisverkehr einfuhr, übersah er den Nissan einer 63-Jährigen. Nach dem Zusammenstoß mit dem Nissan streifte der 20-Jährige noch den Opel einer 29-Jährigen. Bei dem Unfall wurden beide Frauen verletzt. Der Rettungsdienst versorgte die Verletzten und brachte sie in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den Fahrzeugen auf 13.000 Euro. Das Verkehrskommissariat Mühlhausen hat die Ermittlungen aufgenommen.

